Заболеваемость корью в Украине растет

8 апреля, 2019, 16:52

В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook .

На прошлой неделе корью заболели 2 тыс. 250 украинцев, а с начала года - уже 37 тыс. 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек, говорится в сообщении.

В МЗ отмечают, что вакцинация - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.