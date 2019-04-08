Заболеваемость корью в Украине растет
8 апреля, 2019, 16:52
В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook .
На прошлой неделе корью заболели 2 тыс. 250 украинцев, а с начала года - уже 37 тыс. 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек, говорится в сообщении.
В МЗ отмечают, что вакцинация - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.
- Напомним, 27 марта в детском соматическом санатории "Бердянский" (Бердянск Запорожской области) корью заболели трое детей и двое взрослых - сотрудников санатория.
- В аннексированном Крыму с начала года зафиксировано 101 лабораторно подтвержденный случай заболевания корью , из них пятая Севастополе.
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