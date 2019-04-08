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Заболеваемость корью в Украине растет

В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook .

На прошлой неделе корью заболели 2 тыс. 250 украинцев, а с начала года - уже 37 тыс. 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек, говорится в сообщении.

В МЗ отмечают, что вакцинация - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

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