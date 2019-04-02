В Крыму корью заболело более 100 человек

2 апреля, 2019, 12:34

На Крымском полуострове с начала года зафиксирован 101 лабораторно подтвержденный случай заболевания корью

Об этом сообщила пресс-служба управления Роспортребнадзора в Крыму, передает Крым.Реалии.

В частности, из 101 случая заболевания корью 5 зафиксированы в Севастополе.

В Роспортребнадзоре отметили, что люди, которые не болели корью и не привиты против болезни, при контакте с больными заражаются практически в 100% случаев.

Напомним, в Крыму с 1 апреля стартовала дополнительная иммунизация населения против кори.

В 2018 году ВОЗ зафиксировала рекордный уровень заболевания корью в Европе. За полгода корью заболело более 41 тыс. человек, что больше, чем за каждый целый год за последние 10 лет наблюдения.

В Украине в 2019 году корью заболело 35 тыс. украинцев, из них 14 человек умерли.