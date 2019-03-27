В детском санатории Бердянска вспыхнула корь

27 марта, 2019, 20:30

В детском санатории Бердянска Запорожской области зафиксирована вспышка кори

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Бердянска.

Сообщается, что по состоянию на 27 марта в детском соматическом санатории "Бердянский" корью заболели трое детей и двое взрослых - сотрудников санатория. Отмечено, что источником распространения кори в детском оздоровительном учреждении стал ребенок из села Новопетровка, который до прибытия в санаторий находился в контакте с больным корью. При этом местный врач Осипенковский центра первичной медико-санитарной помощи выдал ему справку, что тот не находился в контакте с больными.

По решению комиссии администрации госучреждения "Детский соматический санаторий "Бердянский" предстоит установить наличие прививок от кори у всех работников оздоровительного учреждения. Теперь в санаторно-курортных картах детей обязательна отметка об отсутствии контакта с больными.