За неделю украинцы получили почти 160 тысяч электронных рецептов

8 апреля, 2019, 20:22

С начала внедрения в Украине электронных рецептов, с 1 апреля 2019 года, врачи выписали их более 158 700

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

По состоянию на 8 апреля 2019 года участие в программе принимают 5 тыс. 383 аптеки и аптечные пункты как коммунальной, так и частной формы собственности, говорится в сообщении.