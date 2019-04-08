За неделю украинцы получили почти 160 тысяч электронных рецептов
8 апреля, 2019, 20:22
С начала внедрения в Украине электронных рецептов, с 1 апреля 2019 года, врачи выписали их более 158 700
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.
По состоянию на 8 апреля 2019 года участие в программе принимают 5 тыс. 383 аптеки и аптечные пункты как коммунальной, так и частной формы собственности, говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодня 8 тыс. 584 врачей первичного звена выписали 158 тыс. 728 электронных рецептов. По 36 тыс. 608 рецептам уже отпущены лекарственные средства в аптеках и аптечных пунктах Украины.
- Напоминаем, в апреле 2017 года в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства". В перечень "Доступных лекарств" отбирали только те лекарственные средства, международное непатентованное название которых есть в Национальном перечне основных лекарственных средств. Лекарства проходили отбор с учетом уровней заболеваемости населения, распространенности болезней и смертности, доказательств сравнительной эффективности, а также отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.
- В феврале 2019 года министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов в программу "Доступные лекарства" . В нем 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, за другие надо доплатить небольшую разницу.
- 24 марта руководительница МЗ Ульяна Супрун заявила, что до конца 2019 года бумажные больничные полностью заменят электронными. По словам Супрун, это позволит остановить большое количество коррупционных схем в этой сфере.
- 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программой "Доступные лекарства", начали получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.
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