Рецепты, больничные и карточки пациентов в Украине станут полностью электронными

24 марта, 2019, 08:26

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, уже с 1 апреля медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" можно будет получить только по электронному рецепту

Об этом она рассказала 23 марта 2019 г. в интервью Радио Свобода , передает Еспресо.TV.

"С 1 апреля рецепты будут электронные, когда идете к своему семейному врачу и он выписывает рецепт на доступные лекарства на государственную программу, где оплачиваются лекарства для людей, больных сосудисто-сердечными заболеваниями, сахарным диабетом второго типа и бронхиальной астмой. У пациента уже не будет бумажек, а это будет идти через электронную систему", - отметила Супрун.

А к концу 2019 г. также электронные больничные полностью заменят бумажные.

По словам Супрун, это позволит остановить большое количество коррупционных схем в этой сфере.

"Мы не будем видеть в метро в Киеве объявление, что можно купить больничный за 200 грн. Больничные будем получать от своих семейных врачей. Врач будет отвечать за его или ее электронную подпись на этом больничном. Если придут в больницу или домой, а этого человека нет на месте, то отвечать будет не только этот человек, но и врач, который выдал. И когда будет профессиональное лицензирование врачей, будет способ, чтобы наказать также и врача, можно даже отобрать лицензию ", - рассказала и.о. министра здравоохранения.

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Кроме того, добавила Супрун, уже сейчас в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта. Вместо того, чтобы записывать информацию о визитах пациентов на бумаге, врачи будут заносить ее в систему eHealth.

Работать с электронной медкартой начнут семейные врачи, терапевты и педиатры тех заведений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины.

На вопрос, обеспечит ли электронная система тайну персональных данных пациента, Супрун ответила следующим образом:

"Система eHealth имеет все такие же вопросы охраны и безопасности программы, чтобы никто не мог зайти в эту систему. Эти данные не принадлежат государству и не принадлежат Национальной службе здоровья, а принадлежат пациенту. И только пациент может предоставить доступ к своим персональным данным и к своей медицинской карте".

Как отметила Супрун, декларации со своими семейными врачами подписали 26 млн украинцев.