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В ПАСЕ существенно изменили пророссийский доклад, - Арьев

Политический комитет ПАСЕ поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, по которому пророссийское лобби пытается изменить регламент, что обеспечило бы возвращение делегации России

Об этом сообщает Укринформ.

"Сейчас в политической комитете, насколько я знаю, существенно изменили редакцию доклада. И Россия не получит желаемое", - сказал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, РФ требует изменить процедуры мониторинга и введения санкций, в частности, привлечь к этому процессу не только парламентскую ветвь, но и министерскую на уровне Комитета министров СЕ.

"Но сейчас эти намерения терпят поражение. И, фактически, Россия не получит то, что хотела. Мы будем продолжать бороться. Голосование - послезавтра", - добавил Арьев.

Он пояснил, что указанный доклад никоим образом не возвращает РФ напрямую к Ассамблеи, но только теоретически может способствовать этому.

"Никакой измены пока нет", - заверил Арьев.

  • Напоминаем, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть делегацию РФ в ПАСЕ.
  • Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления из Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.
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