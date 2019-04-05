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Аласания назвал стоимость дебатов на "Олимпийском"


фото: slovoidilo
Председатель правления НСТУ Зураб Аласания назвал приблизительную стоимость дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский"

Об этом передает издание ЛигаБизнесИнформ

"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около $1млн", - рассказал Аласания.

По его данным, концерт Святослава Вакарчука на Олимпийском обошелся в $500 тысяч. Такую большую разницу глава "Общественного" объясняет дополнительными затратами на охрану мероприятия.

Окончательную стоимость Аласания планирует озвучить представителям штаба Петра Порошенко и Владимира Зеленского в пятницу, 5 апреля.

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