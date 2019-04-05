Аласания назвал стоимость дебатов на "Олимпийском"
5 апреля, 2019, 18:17
Председатель правления НСТУ Зураб Аласания назвал приблизительную стоимость дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский"
Об этом передает издание ЛигаБизнесИнформ
"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около $1млн", - рассказал Аласания.
По его данным, концерт Святослава Вакарчука на Олимпийском обошелся в $500 тысяч. Такую большую разницу глава "Общественного" объясняет дополнительными затратами на охрану мероприятия.
Окончательную стоимость Аласания планирует озвучить представителям штаба Петра Порошенко и Владимира Зеленского в пятницу, 5 апреля.
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