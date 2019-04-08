США вывели свои войска из Ливии с целью безопасности

8 апреля, 2019, 14:18

Из-за осложнения ситуации в Ливии африканское командование ВС США (AFRICOM) вывело свой контингент из страны

Об этом сообщает официальный аккаунт AFRICOM в Twitter.

"Контингент сил США, которые поддерживают командования США в Африке, временно перебазировался в ответ на ухудшение условий безопасности на местах", - говорится в сообщении.

Место передислокации войск не известно.

Declining security in Libya results in personnel relocation, agility emphasis - https://t.co/pa80EXUxtK pic.twitter.com/ny6jrzJ6SP - US AFRICOM (@USAfricaCommand) 7 апреля 2019 г.

Ранее Ливийская национальная армия, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала наступление на Триполи, во время которого взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

Напомним, что командующий национальной армии Ливии Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

После свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия раскололась на множество конкурирующих вооруженных лагерей.

Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаиз Сараджа сформировали при посредничестве ООН и Европы. Национальная армия во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи и ведет затяжную войну с исламистами.

Россия в ливийском конфликте поддерживает военного лидера Халифа Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.