Посол сказал, стоит ли бояться отмены безвиза после выборов

8 апреля, 2019, 15:49

Украина должна отвечать четким критериям, чтобы пользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом

Об этом сказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передают "Факты".

Дипломат отметил, что безвиз не привязан к результатам президентских выборов. И все разговоры о том, что в случае победы Зеленского режим безвиза для украинцев будет ограничен, странные, не имеют под собой почвы.

"А вот если новый руководитель страны решит поменять политику в отношениях с ЕС, в вопросах борьбы с коррупцией, миграционного контроля, тогда на Западе несомненно возникнут вопросы к нам", - уточнил Кулеба.