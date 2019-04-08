Посол сказал, стоит ли бояться отмены безвиза после выборов
8 апреля, 2019, 15:49
Украина должна отвечать четким критериям, чтобы пользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом
Об этом сказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передают "Факты".
Дипломат отметил, что безвиз не привязан к результатам президентских выборов. И все разговоры о том, что в случае победы Зеленского режим безвиза для украинцев будет ограничен, странные, не имеют под собой почвы.
"А вот если новый руководитель страны решит поменять политику в отношениях с ЕС, в вопросах борьбы с коррупцией, миграционного контроля, тогда на Западе несомненно возникнут вопросы к нам", - уточнил Кулеба.
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении переговоров с Россией относительно войны на Донбассе.
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