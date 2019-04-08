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Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Зеленским


фото: tass
В случае избрания Владимира Зеленского президентом Украины Кремль будет готов к общению с ним, если он согласится на прямой диалог с террористами "ДНР" / "ЛНР"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о вероятности встречи российского лидера с Зеленским, передает УНИАН.

"Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное - это не диалог с Москвой, потому что Москва не является стороной этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт. Этот конфликт могут решить сами украинцы, если начнут говорить", - сказал Песков .

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Путин "открыт для диалога".

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