Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Зеленским
8 апреля, 2019, 15:08
В случае избрания Владимира Зеленского президентом Украины Кремль будет готов к общению с ним, если он согласится на прямой диалог с террористами "ДНР" / "ЛНР"
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о вероятности встречи российского лидера с Зеленским, передает УНИАН.
"Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное - это не диалог с Москвой, потому что Москва не является стороной этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт. Этот конфликт могут решить сами украинцы, если начнут говорить", - сказал Песков .
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Путин "открыт для диалога".
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении переговоров с Россией относительно войны в Донбассе.
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