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Обнародованы имена организаторов договорного матча с участием "Динамо"


фото: zarya-lugansk.com
Стали известны новые детали в деле с договорным матчем молодежных команд "Зари" и "Динамо"

Об этом сообщает программа "Профутбол".

В деле с договорными матчем были задействованы экс-футболист Сергей Кобзев и экс-арбитр Вячеслав Молотокас.

Кобзев выступал в клубах низших дивизионов, Молотокас был отстранен от судейства за попытку подкупа игроков "Карпат" U-19. Кобзев был задержан сотрудниками полиции во время передачи денег.

Руководство луганского клуба премировало футболистов, которые отказались сдавать игру.

Поединок молодежного первенства "Заря" - "Динамо" состоялся 2 апреля и завершился победой киевлян со счетом 3: 1.

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