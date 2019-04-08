Лоббисты России в ПАСЕ грубо ругались в адрес украинских депутатов - Береза
Об этом заявил народный депутат Борислав Береза, передает "Укринформ".
"К сожалению, все складывается именно так, как хотят лоббисты России. Но, только в плане сценария ... То, что вчера происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того - была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними ", - сказал Береза.
По его словам, главным вопросом на этой закрытой встречи была позиция ЕНП по изменению регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации в Ассамблеюе.
"Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы нарушили главный вопрос: что для вас важнее - деньги или принципы? ... Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тыс. жизней, которые украинцы отдали? После этого началась брань немцев", - заявил Береза.
Он также сказал, что руководитель немецкой делегации Андреас Ник, "повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и приняла навыки гопоты".
Представитель украинской делегации в ПАСЕ отметил, что "грубая лексика и поведение немцев оскорбили всех".
Так, руководитель немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник допустил неприемлемое поведение в отношении народных депутатов Украины на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии.
- Напомним, 9 октября в ПАСЕ планировали рассмотреть вопрос о снятии санкционного давления с РФ. Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург прекращением своей работы в организации. Депутатам предлагали встать на путь "прощения" - закрыть глаза на нарушения России и забыть о санкциях в отношении российских депутатов.
- Однако на заседании ассамблея не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
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