Лоббисты России в ПАСЕ грубо ругались в адрес украинских депутатов - Береза

8 апреля, 2019, 15:14

На Парламентской Ассамблеи Совета Европы лоббисты России грубо ругались в адрес украинских депутатов

Об этом заявил народный депутат Борислав Береза, передает "Укринформ".

"К сожалению, все складывается именно так, как хотят лоббисты России. Но, только в плане сценария ... То, что вчера происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того - была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними ", - сказал Береза.

По его словам, главным вопросом на этой закрытой встречи была позиция ЕНП по изменению регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации в Ассамблеюе.

"Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы нарушили главный вопрос: что для вас важнее - деньги или принципы? ... Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тыс. жизней, которые украинцы отдали? После этого началась брань немцев", - заявил Береза.

Он также сказал, что руководитель немецкой делегации Андреас Ник, "повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и приняла навыки гопоты".

Представитель украинской делегации в ПАСЕ отметил, что "грубая лексика и поведение немцев оскорбили всех".

Так, руководитель немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник допустил неприемлемое поведение в отношении народных депутатов Украины на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии.