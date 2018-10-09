ПАСЕ не нашла голосов за смену санкционных правил в отношении РФ
Об этом сообщает "Европейская правда".
Дебаты в Ассамблее показали, что в зале нет голосов для изменения санкционных правил, как того требовала Россия, для этого нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов.
Неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита". Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить прения. "Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев (относительно попытки "прощения" России). Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", - пояснила она.
За предложение докладчика проголосовало 99 депутатов, против - 79, еще 16 воздержались.
Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех.
- Ранее сообщалось, что росСМИ пытались провоцировать украинских делегатов в кулуарах ПАСЕ.
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