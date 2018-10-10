Ягланд готовится наказывать РФ за неплатежи и предполагает ее выход из Совета Европы

10 октября, 2018, 19:00

Если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем Совета Европы, сообщает Европейская правда.

Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы, КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и КМСЕ.

Ягланд выразил уверенность, что в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.

"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) наступят в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить эту статью", - заявил он.

"Совершенно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя наполовину быть членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - добавил генсек.

Торбьерн Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию; до сих пор генсек категорически исключал такую возможность.

Именно в случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации. "Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is finished), то я безотлагательно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.

Ягланд также сообщил, что планирует официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.