Ягланд готовится наказывать РФ за неплатежи и предполагает ее выход из Совета Европы
Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем Совета Европы, сообщает Европейская правда.
Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы, КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и КМСЕ.
Ягланд выразил уверенность, что в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.
"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) наступят в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить эту статью", - заявил он.
"Совершенно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя наполовину быть членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - добавил генсек.
Торбьерн Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию; до сих пор генсек категорически исключал такую возможность.
Именно в случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации. "Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is finished), то я безотлагательно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.
Ягланд также сообщил, что планирует официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.
- Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.
Читайте также
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-