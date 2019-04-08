Климкин о пророссийском заявлении Ягланда: То же, что выпускать преступников из тюрем
8 апреля, 2019, 18:02
Глава МИД Украины назвал попытки полностью вернуть РФ в Совет Европы недопустимыми
"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии раздела в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", - написал Климкин в Twitter.
Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии раздела в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 апреля 2019 г.
- Напоминаем, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть делегацию РФ в ПАСЕ.
- Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления из Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.
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