Климкин о пророссийском заявлении Ягланда: То же, что выпускать преступников из тюрем

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии раздела в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", - написал Климкин в Twitter.