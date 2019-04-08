Холодницкий заявил о саботаже расследования дел по хищениям в оборонке

8 апреля, 2019, 16:11

Все 15 производств о хищениях в оборонке саботируются следствием

Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире одного из телеканалов, сообщает Еспресо.TV.

"Мы заслушали все производства, из них около 15 есть в детективов НАБУ. Фактически чуть ли не во всех делах мы увидели, что следствие саботируется. На прошлой неделе, в четверг, мы направили в Совет общественного контроля НАБУ письмо с фактами выявленных нарушений, ждем их реакцию", - заявил Холодницкий.

По словам Холодницкого, прокуроры предоставили определенные указания, поставили сроки, пора работать.

"Теперь надо просто работать. Надо уже давно прекратить гоняться за Skoda Octavia того же ... НАПК, а заниматься делами, которые для страны являются решающими. Подчеркиваю, это - "оборонка", потому что ежедневно гибнут люди на фронте, на войне с Россией, не в АТО, на войне. Эти дела являются важными", - отметил глава САП.