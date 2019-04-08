Холодницкий заявил о саботаже расследования дел по хищениям в оборонке
Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире одного из телеканалов, сообщает Еспресо.TV.
"Мы заслушали все производства, из них около 15 есть в детективов НАБУ. Фактически чуть ли не во всех делах мы увидели, что следствие саботируется. На прошлой неделе, в четверг, мы направили в Совет общественного контроля НАБУ письмо с фактами выявленных нарушений, ждем их реакцию", - заявил Холодницкий.
По словам Холодницкого, прокуроры предоставили определенные указания, поставили сроки, пора работать.
"Теперь надо просто работать. Надо уже давно прекратить гоняться за Skoda Octavia того же ... НАПК, а заниматься делами, которые для страны являются решающими. Подчеркиваю, это - "оборонка", потому что ежедневно гибнут люди на фронте, на войне с Россией, не в АТО, на войне. Эти дела являются важными", - отметил глава САП.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 года САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрому" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также о причастности НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
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