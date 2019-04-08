Для возврата ПриватБанка Коломойскому не существует юридического механизма, - Данилюк
Такое заявление экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, который присоединился к команде Зеленского, сделал 6 апреля в эфире телеканала ZIK , передает НВ .
"Сейчас дела находятся в судах. Я проходил через весь этот процесс. Я помню, что происходило. Я не вижу, каким образом, даже если будет решение суда, как можно вернуть банк предыдущим владельца. Просто не существует юридического механизма", - отметил он.
Данилюк добавил, что это "не сработает".
"Роль Коломойского в Украине ... В принципе, я считаю, что роль всех олигархов уменьшается. В экономике их доля все меньше и меньше", - подчеркнул экс-министр.
- Напомним, 18 декабря 2016 Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155, 4 млрд грн.
- В феврале бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка в 2016 году
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Ранее сообщалось, что с 2012 года по ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским через счета компаний артиста Владимира Зеленского было выведено $ 41 млн.
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Зеленский публично заявил, что в случае избрания президентом, не попытается ли возвращать ПриватБанк прежним владельцам.
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Суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка после победы Зеленского в первом туре выборов.
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