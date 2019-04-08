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Для возврата ПриватБанка Коломойскому не существует юридического механизма, - Данилюк


фото: voanews
Если Владимир Зеленский победит на президентских выборах, ПриватБанк не будет возвращен экс-владельцам - бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову

Такое заявление экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, который присоединился к команде Зеленского, сделал 6 апреля в эфире телеканала ZIK , передает НВ .

"Сейчас дела находятся в судах. Я проходил через весь этот процесс. Я помню, что происходило. Я не вижу, каким образом, даже если будет решение суда, как можно вернуть банк предыдущим владельца. Просто не существует юридического механизма", - отметил он.

Данилюк добавил, что это "не сработает".

"Роль Коломойского в Украине ... В принципе, я считаю, что роль всех олигархов уменьшается. В экономике их доля все меньше и меньше", - подчеркнул экс-министр.

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