Обнародована позиция Зеленского в отношении оккупированных Донбасса и Крыма
6 апреля, 2019, 20:33
Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков обнародовал позицию Владимира Зеленского в отношении оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма
Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире "Радио НВ".
"Позиция Зеленского, что у нас происходит: у нас оккупирован Крым, аннексирован Крым, как угодно это можно назвать, и у нас происходит гибридная война с Российской Федерацией на востоке страны. Я думаю, что ни у одного кандидата другой позиции, в принципе, быть не может ", - сказал Разумков.
Политтехнолог также отметил, что противостоять агрессии России в военном плане будет трудно.
"Это ядерная держава, которая далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу, и ведет агрессивную войну не только у нас, но и во многих других странах мира. Или прямую или информационную. Поэтому придется пойти дипломатическим путем", - отметил Разумков.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала возбудить против кандидата в президенты Владимира Зеленского уголовное дело из-за дискриминации людей с особыми потребностями.
Читайте также
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-