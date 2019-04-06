Обнародована позиция Зеленского в отношении оккупированных Донбасса и Крыма

6 апреля, 2019, 20:33

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков обнародовал позицию Владимира Зеленского в отношении оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма

Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире "Радио НВ".

"Позиция Зеленского, что у нас происходит: у нас оккупирован Крым, аннексирован Крым, как угодно это можно назвать, и у нас происходит гибридная война с Российской Федерацией на востоке страны. Я думаю, что ни у одного кандидата другой позиции, в принципе, быть не может ", - сказал Разумков.

Политтехнолог также отметил, что противостоять агрессии России в военном плане будет трудно.

"Это ядерная держава, которая далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу, и ведет агрессивную войну не только у нас, но и во многих других странах мира. Или прямую или информационную. Поэтому придется пойти дипломатическим путем", - отметил Разумков.