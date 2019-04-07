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Волонтер-доброволец Яна Червона посмертно награждена орденом


фото: politeka
Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого погибшую на фронте волонтера-добровольца Яну Червону

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

Об этом говорится в указе №109/2019.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червону Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)", - отмечается в документе.

 

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