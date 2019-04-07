Волонтер-доброволец Яна Червона посмертно награждена орденом
7 апреля, 2019, 16:03
Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого погибшую на фронте волонтера-добровольца Яну Червону
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
Об этом говорится в указе №109/2019.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червону Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)", - отмечается в документе.
- Напомним, 2 апреля, от вражеской мины погибли волонтер-доброволец батальона "Донбасс" Яна Червона и младший сержант ВСУ Александр Милютин.
- 4 апреля появились фото блиндажа, который обстреляли оккупанты из минометов, где погибли волонтер-доброволец батальона "Донбасс" Яна Червона и младший сержант ВСУ Александр Милютин.
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