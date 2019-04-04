"Так выглядит смерть": появились фото блиндажа, где погибли бойцы ООС Червона и Милютин

4 апреля, 2019, 11:11

Появились фото блиндажа, который обстреляли оккупанты из минометов, где погибли волонтер-доброволец батальона "Донбасс" Яна Червона и младший сержант ВСУ Александр Милютин

Фото опубликовала сообщество "Вернись живым" в Facebook.

"Так выглядит смерть. Это - блиндаж, где 2 апреля погибли бойцы 46-го отдельного батальона "Донбасс-Украина" Яна Червона и Александр Милютин. Они отдали свои жизни за нас с вами. Помните о том, какую страшную цену платят защитники Украины за наше светлое будущее. Ежедневно и ежеминутно ", - отметили в сообществе.

Напомним, что Яна Червона и Александр Милютин погибли 2 апреля.

Пулеметчица Яна Червона (позывной "Ведьма") сначала была волонтеркой, а затем воевала в зоне ООС в составе батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 года. У нее осталось двое детей и муж.

Позже стало известно, что их посмертно наградят за мужество и героизм.

Напомним,