"Так выглядит смерть": появились фото блиндажа, где погибли бойцы ООС Червона и Милютин
4 апреля, 2019, 11:11
Появились фото блиндажа, который обстреляли оккупанты из минометов, где погибли волонтер-доброволец батальона "Донбасс" Яна Червона и младший сержант ВСУ Александр Милютин
Фото опубликовала сообщество "Вернись живым" в Facebook.
"Так выглядит смерть. Это - блиндаж, где 2 апреля погибли бойцы 46-го отдельного батальона "Донбасс-Украина" Яна Червона и Александр Милютин. Они отдали свои жизни за нас с вами. Помните о том, какую страшную цену платят защитники Украины за наше светлое будущее. Ежедневно и ежеминутно ", - отметили в сообществе.
Напомним, что Яна Червона и Александр Милютин погибли 2 апреля.
Пулеметчица Яна Червона (позывной "Ведьма") сначала была волонтеркой, а затем воевала в зоне ООС в составе батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 года. У нее осталось двое детей и муж.
Позже стало известно, что их посмертно наградят за мужество и героизм.
Напомним,
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