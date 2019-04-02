Яна Червона и Александр Милютин: Порошенко рассказал о бойцах, погибших от враждебного обстрела

2 апреля, 2019, 19:57

Во вторник, 2 апреля, от вражеской мины погибли волонтер-доброволец батальона "Донбасс" Яна Червона и младший сержант ВСУ Александр Милютин

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

"Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава", - написал Порошенко.

Пулеметчица Яна Червона (позывной "Ведьма") сначала была волонтеркой, а затем воевала в зоне ООС в составе батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 года. У нее осталось двое детей и муж.

Напомним, во вторник, 2 апреля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 10 раз использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие. Двое военных погибли (Червона и Милютин) и двое получили ранения.

Яна Червона