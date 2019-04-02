Яна Червона и Александр Милютин: Порошенко рассказал о бойцах, погибших от враждебного обстрела
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.
"Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава", - написал Порошенко.
Пулеметчица Яна Червона (позывной "Ведьма") сначала была волонтеркой, а затем воевала в зоне ООС в составе батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 года. У нее осталось двое детей и муж.
Напомним, во вторник, 2 апреля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 10 раз использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие. Двое военных погибли (Червона и Милютин) и двое получили ранения.
Яна Червона
Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати.— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 апреля 2019 г.
Яна Червона та Олександр Мелютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити... pic.twitter.com/LXUaQ1rqhG
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