"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть четвертьфинал Кубка Украины
7 апреля, 2019, 08:00
Сегодня в Харькове в четвертьфинале Кубка Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кубок Украины
1/4 финала
"Шахтер" - "Динамо"
7 апреля, Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинал Кубка Украины с "Шахтером".
- Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о недостатках "Динамо" накануне встречи соперников в четвертьфинале Кубка Украины.
- Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Марлос рискует пропустить четвертьфинал Кубка Украины против киевского "Динамо".
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-