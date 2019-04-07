//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть четвертьфинал Кубка Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня в Харькове в четвертьфинале Кубка Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кубок Украины

1/4 финала

"Шахтер" - "Динамо"

7 апреля, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 апреля, 2019 воскресенье

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

7 апреля, 2019 воскресенье

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать