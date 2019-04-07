//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Шахтер" - "Динамо": стартовые составы команд на четвертьфинал Кубка Украины


фото: fcdynamo.kiev.ua
"Шахтер" и "Динамо" назвали стартовые составы на четвертьфинальный матч Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Малышев, Майкон, Нем, Соломон, Кайоде.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Сидклей, Вербичи.

Запасные: Бущан, Шабанов, Смирный, Сидорчук, Андриевский, Буяльський, Русин.

  • Сегодня в Харькове в четвертьфинале Кубка Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Динамо", матч начнется в 17:00.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

7 апреля, 2019 воскресенье

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать