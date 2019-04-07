"Шахтер" - "Динамо": стартовые составы команд на четвертьфинал Кубка Украины
7 апреля, 2019, 16:20
"Шахтер" и "Динамо" назвали стартовые составы на четвертьфинальный матч Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Малышев, Майкон, Нем, Соломон, Кайоде.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Сидклей, Вербичи.
Запасные: Бущан, Шабанов, Смирный, Сидорчук, Андриевский, Буяльський, Русин.
- Сегодня в Харькове в четвертьфинале Кубка Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Динамо", матч начнется в 17:00.
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