Актеру последних "Мстителей" не показывали сценарий, ведь он не умеет "держать язык за зубами"
Об этом по сообщает IndieWire.
Режиссеры братья Руссо, которые снимали блокбастер "Мстители: Завершение", решили не рассказывать актеру Тому Холланду даже сюжетные линии его героя.
"Он даже не знал, с кем снимается. Мы употребляли очень туманные термины для объяснения происходящего в сценах, ведь ему очень сложно держать язык за зубами", - сказал Джо Руссо.
Холланд рассказал, что во время съемок сражений не имел представления, с кем бьется его персонаж.
"Я просто стоял, 15 минут избивая воздух. Когда я начал работать, не думал, что буду таким заниматься, но сейчас я привык", поделился он.
Ранее актер заспойлерил сюжет фильма "Мстители Война бесконечности". Во время специального показа ленты он вышел на сцену и рассекретил судьбу Человека-паука. К тому же, в одном из интервью он подтвердил фанатскую теорию о квантовом мире.
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