Актеру последних "Мстителей" не показывали сценарий, ведь он не умеет "держать язык за зубами"

7 апреля, 2019, 22:08

Тому Холланду, который играет Человека-паука, не дали ознакомиться со сценарием из-за его репутации болтуна

Об этом по сообщает IndieWire.

Режиссеры братья Руссо, которые снимали блокбастер "Мстители: Завершение", решили не рассказывать актеру Тому Холланду даже сюжетные линии его героя.

"Он даже не знал, с кем снимается. Мы употребляли очень туманные термины для объяснения происходящего в сценах, ведь ему очень сложно держать язык за зубами", - сказал Джо Руссо.

Холланд рассказал, что во время съемок сражений не имел представления, с кем бьется его персонаж.

"Я просто стоял, 15 минут избивая воздух. Когда я начал работать, не думал, что буду таким заниматься, но сейчас я привык", поделился он.

Ранее актер заспойлерил сюжет фильма "Мстители Война бесконечности". Во время специального показа ленты он вышел на сцену и рассекретил судьбу Человека-паука. К тому же, в одном из интервью он подтвердил фанатскую теорию о квантовом мире.