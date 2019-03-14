"Мстители: Финал": Marvel показала новый трейлер фильма

14 марта, 2019, 15:40

Marvel выпустила новый трейлер фильма "Мстители: Финал". Ролик наполовину состоит из отрывков предыдущих картин киновселенной: "Железного человека", "Капитана Америка" и "Войны бесконечности"

Видео опубликовано на оифицийному канале Marvel в YouTube.

В нем также появляется супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет Мстителям победить злодея Таноса, уничтожившего половину живых существ Вселенной в предыдущей части.

Режиссерами ленты выступили Энтони и Джо Руссо, ранее работавшие над тремя фильмами о супергероях Marvel. Украинская премьера картины запланирована на 25 апреля 2019 года.

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