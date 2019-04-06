В США перекупщики продают билеты на премьеру "Мстителей" за $ 15 тыс., в Украине - за 8 тыс. грн
Об этом сообщает CBS.
Так, стоимость билетов на премьерный показ американского блокбастера "Мстители: Завершение" в США на интернет-аукционе eBay достигает $ 25 тыс.
Четвертый фильм "Мстителей" может стать одним из крупнейших кинособытий года. Поэтому перекупщики надеются заработать на фанатах франшизы. Они пытаются перепродать свои билеты онлайн с невероятной наценкой, которая достигает нескольких тысяч долларов.
Наименьшую стоимость, которую предлагают заплатить на eBay - $ 750 за пять билетов. Их владельцы смогут посетить кинотеатр в штате Иллинойс. Самые дорогие билеты продаются на фильм в южных штатах.
Официально старт продажи билетов на фильм, который выходит в американский прокат 25 апреля, состоялся 3 апреля.
Украинские перекупщики не отстают. Так, на OLX предлагают приобрести билеты по 2500 - 8000 грн.
Поэтому новый фильм "Мстителей" установил сразу несколько рекордов: по скорости продаж, по количеству проданных билетов и их стоимости в сетевых перекупщиков.
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