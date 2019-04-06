В США перекупщики продают билеты на премьеру "Мстителей" за $ 15 тыс., в Украине - за 8 тыс. грн

6 апреля, 2019, 15:00

На eBay появились билеты на премьерный показ "Мстителей: Завершение" более чем за $ 15 тыс., а на украинскую премьеру на OLX предлагают билеты по 8 тыс. грн

Об этом сообщает CBS.

Так, стоимость билетов на премьерный показ американского блокбастера "Мстители: Завершение" в США на интернет-аукционе eBay достигает $ 25 тыс.

Четвертый фильм "Мстителей" может стать одним из крупнейших кинособытий года. Поэтому перекупщики надеются заработать на фанатах франшизы. Они пытаются перепродать свои билеты онлайн с невероятной наценкой, которая достигает нескольких тысяч долларов.

Наименьшую стоимость, которую предлагают заплатить на eBay - $ 750 за пять билетов. Их владельцы смогут посетить кинотеатр в штате Иллинойс. Самые дорогие билеты продаются на фильм в южных штатах.

Официально старт продажи билетов на фильм, который выходит в американский прокат 25 апреля, состоялся 3 апреля.

Украинские перекупщики не отстают. Так, на OLX предлагают приобрести билеты по 2500 - 8000 грн.

Поэтому новый фильм "Мстителей" установил сразу несколько рекордов: по скорости продаж, по количеству проданных билетов и их стоимости в сетевых перекупщиков.