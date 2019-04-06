Зеленский встретился с Гриценко

6 апреля, 2019, 22:15

6 апреля состоялась встреча между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Анатолием Гриценко

Об этом сообщил Анатолий Гриценко в facebook.

"Разговор глаза в глаза. Сегодня встречался с Владимиром Зеленским. Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства", - написал Гриценко.

По словам Гриценко, Зеленский не намерен отказываться от курса на ЕС и НАТО и сдавать Украину Владимиру Путину.

"Будет ли он сдавать Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или унижать украинский язык? Нет, не будет. Есть ли у него какие-то обязательства перед Игорем Коломойским? Заверил, что нет никаких", - сообщил Гриценко .

Также он отметил, что Владимир Зеленский пойдет на дебаты с Петром Порошенко.

"Пойдет ли он на публичные дебаты с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский"? Пойдет и серьезно к ним готовится. Адекватно ли он оценивает своего соперника, его сильные стороны и его коварство для сохранения президентского кресла? Адекватно, шапкозакидательского настроения нет", - считает Гриценко.

Также Анатолий Гриценко рассказал, при каких условиях он проголосует за Владимира Зеленского во втором туре.

"Напоследок, поскольку и вы меня о том спрашиваете: проголосую ли я лично за Владимира Зеленского во втором туре? Когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными - тогда, наверное, проголосую, чтобы дать и ему, и стране шанс ", - отметил Гриценко.