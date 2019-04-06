В России провели следственные действия в отношении четырех украинских моряков

6 апреля, 2019, 16:54

Адвокат Николай Полозов заявил, что против четырех захваченных россиянами украинских моряков были проведены следственные действия

Об этом Николай Полозов написал в facebook.

"В четверг и пятницу состоялись следственные действия в отношении военнопленных украинский моряков Виктора Беспальченко, Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча", - написал Полозов.

По его словам, 4 апреля Виктора Беспальченко следствие должно было ознакомить с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии катеров "Бердянск" и "Никополь".

"Когда его адвокат Оксана Oпаренко прибыла в СУ ФСБ, выяснилось, что Виктора увезли для проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в институт Сербского. Таким образом, следствие не сообщило должным образом адвокату об изменении даты проведения следственных действий", - отметил Полозов.

В то же время, следствие ознакомило военнопленных Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча постановлениям о назначении технической экспертизы артиллерии "Никополя" и "Бердянская".

"В ходе следственных действий адвокаты военнопленных заявили ходатайство о приобщении доклада управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором статус 24-х захваченных украинских моряков определен как военнопленные", - добавил Полозов.