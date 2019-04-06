В России провели следственные действия в отношении четырех украинских моряков
Об этом Николай Полозов написал в facebook.
"В четверг и пятницу состоялись следственные действия в отношении военнопленных украинский моряков Виктора Беспальченко, Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча", - написал Полозов.
По его словам, 4 апреля Виктора Беспальченко следствие должно было ознакомить с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии катеров "Бердянск" и "Никополь".
"Когда его адвокат Оксана Oпаренко прибыла в СУ ФСБ, выяснилось, что Виктора увезли для проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в институт Сербского. Таким образом, следствие не сообщило должным образом адвокату об изменении даты проведения следственных действий", - отметил Полозов.
В то же время, следствие ознакомило военнопленных Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча постановлениям о назначении технической экспертизы артиллерии "Никополя" и "Бердянская".
"В ходе следственных действий адвокаты военнопленных заявили ходатайство о приобщении доклада управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором статус 24-х захваченных украинских моряков определен как военнопленные", - добавил Полозов.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- 29 марта российское "следствие" назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков.
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