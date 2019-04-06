//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В России провели следственные действия в отношении четырех украинских моряков


фото: censor.net.ua
Адвокат Николай Полозов заявил, что против четырех захваченных россиянами украинских моряков были проведены следственные действия

Об этом Николай Полозов написал в facebook.

"В четверг и пятницу состоялись следственные действия в отношении военнопленных украинский моряков Виктора Беспальченко, Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча", - написал Полозов.

По его словам, 4 апреля Виктора Беспальченко следствие должно было ознакомить с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии катеров "Бердянск" и "Никополь".

"Когда его адвокат Оксана Oпаренко прибыла в СУ ФСБ, выяснилось, что Виктора увезли для проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в институт Сербского. Таким образом, следствие не сообщило должным образом адвокату об изменении даты проведения следственных действий", - отметил Полозов.

В то же время, следствие ознакомило военнопленных Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча постановлениям о назначении технической экспертизы артиллерии "Никополя" и "Бердянская".

"В ходе следственных действий адвокаты военнопленных заявили ходатайство о приобщении доклада управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором статус 24-х захваченных украинских моряков определен как военнопленные", - добавил Полозов.

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • 29 марта российское "следствие" назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

6 апреля, 2019 суббота

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать