В России назначили новую экспертизу по "делу" украинских моряков
29 марта, 2019, 16:57
Российское "следствие" назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
Теперь ФСБ хочет проверить дееспособность артиллерийских установок украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".
Он сообщил, что в четверг и в пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.
За эти два дня следователи ознакомили адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цибизова и Андрея Опрыско с постановлениям о назначении новой технической экспертизы.
"На этот раз СУ ФСБ решило проверить дееспособность артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск", - отметил Полозов.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-