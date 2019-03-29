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В России назначили новую экспертизу по "делу" украинских моряков


фото: REUTERS
Российское "следствие" назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Теперь ФСБ хочет проверить дееспособность артиллерийских установок украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".

Он сообщил, что в четверг и в пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.

За эти два дня следователи ознакомили адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цибизова и Андрея Опрыско с  постановлениям о назначении новой технической экспертизы.

"На этот раз СУ ФСБ решило проверить дееспособность артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск", - отметил Полозов.

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
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