В России назначили новую экспертизу по "делу" украинских моряков

29 марта, 2019, 16:57

Российское "следствие" назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Теперь ФСБ хочет проверить дееспособность артиллерийских установок украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".

Он сообщил, что в четверг и в пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.

За эти два дня следователи ознакомили адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цибизова и Андрея Опрыско с постановлениям о назначении новой технической экспертизы.

"На этот раз СУ ФСБ решило проверить дееспособность артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск", - отметил Полозов.