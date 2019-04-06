В Австрии испытали беспилотное воздушное такси EHang 216

6 апреля, 2019, 14:59

В Вене прошли первые успешные испытания беспилотного воздушного такси EHang 216 от китайской компании EHang и австрийского концерна FACC

Сейчас правительство Австрии и Европейское агентство авиационной безопасности разрабатывают изменения в законодательстве, касающиеся воздушного транспорта, пишет CNBC .

В рамках испытаний аэромобиль успешно осуществил несколько оторвался от венского стадиона "Дженерали Арена" с пассажирами на борту. В случае проведения других успешных испытаний в городских условиях, компании начнут производство первых серийных моделей EHang 216 уже к концу этого года.

Беспилотник EHang 216 выполнен по схеме квадрокоптера с восемью парами соосных винтов по углам и пассажирской кабиной сверху на центральной части корпуса. Всего аппарат сможет перевозить двух человек с максимальной скоростью до 160 км / ч на расстояние до 80 км. Планируется, что полностью зарядить EHang 216 можно будет за 30 минут.

Официальный запуск EHang 216 в массовое производство планируется к 2025 году. Сначала летающие такси будут поставляться в Азию, откуда компании получили уже несколько сотен заказов. Каждый автомобиль EHang 216 будет стоить от $ 400 тыс.