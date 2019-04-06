Порошенко пообещал перезагрузить НАПК и САП
Об этом Порошенко заявил на встрече с представителями общественных организаций, сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
"В ближайшее время от имени коалиции общественных организаций мы вышлем президенту тексты законопроектов с нашим видением перезагрузки", - написала Каленюк.
По ее словам, Порошенко выразил поддержку главе НАБУ Артему Сытнику, хотя есть замечания по работе органа. Президент Украины также заявил о необходимости лишить СБУ и другие правоохранительные органы функций экономических расследований и создание Нацбюро финансовых расследований.
"Антикоррупционные судьи будут назначены президентом в ближайшие несколько дней. Обсуждали также кадровые вопросы Семочко и Демчин. Президент понимает токсичность этих людей на их должностях", - отметила Каленюк.
По словам активистки, на встрече присутствовали около 20 участников, а беседа длилась более двух часов, в ходе которой Порошенко "признал, что допустил две основные ошибки за последние годы - кадры и коммуникация".
- 6 апреля Петр Порошенко заявил, что уволит Андрея Гордеева с должности главы Херсонской облгосадминистрации в течение семи-восьми дней.
- Кроме этого, 6 апреля в видеообращении Петр Порошенко заверил, что сделал выводы после первого тура президентских выборов.
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