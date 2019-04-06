Порошенко пообещал перезагрузить НАПК и САП

6 апреля, 2019, 22:00

Об этом Порошенко заявил на встрече с представителями общественных организаций, сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"В ближайшее время от имени коалиции общественных организаций мы вышлем президенту тексты законопроектов с нашим видением перезагрузки", - написала Каленюк.

По ее словам, Порошенко выразил поддержку главе НАБУ Артему Сытнику, хотя есть замечания по работе органа. Президент Украины также заявил о необходимости лишить СБУ и другие правоохранительные органы функций экономических расследований и создание Нацбюро финансовых расследований.

"Антикоррупционные судьи будут назначены президентом в ближайшие несколько дней. Обсуждали также кадровые вопросы Семочко и Демчин. Президент понимает токсичность этих людей на их должностях", - отметила Каленюк.

По словам активистки, на встрече присутствовали около 20 участников, а беседа длилась более двух часов, в ходе которой Порошенко "признал, что допустил две основные ошибки за последние годы - кадры и коммуникация".