Нацполиция задержала на юге Одесской области "авторитетов" с Кавказа, - СМИ

6 апреля, 2019, 12:22

На въезде в Измаил в пятницу, 5 апреля 2019 года, правоохранители задержали трех мужчин, которые по версии силовиков являются уголовными авторитетами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Бессарабия INFORM .

По их информации, трех граждан Грузии сопровождали двое украинцев - жителей Измаила. Целью визита якобы были переговоры по распределению сфер влияния в криминальном бизнесе.

Как отмечается, в настоящее время люди грузинского "авторитета" Миндия ( "Хромой") пытаются найти общий язык с Олегом Попеску ( "Олег Ренийский"), который контролирует криминальный "бизнес" на территории Бессарабии.