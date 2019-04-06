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Нацполиция задержала на юге Одесской области "авторитетов" с Кавказа, - СМИ

На въезде в Измаил в пятницу, 5 апреля 2019 года, правоохранители задержали трех мужчин, которые по версии силовиков являются уголовными авторитетами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Бессарабия INFORM .

По их информации, трех граждан Грузии сопровождали двое украинцев - жителей Измаила. Целью визита якобы были переговоры по распределению сфер влияния в криминальном бизнесе.

Как отмечается, в настоящее время люди грузинского "авторитета" Миндия ( "Хромой") пытаются найти общий язык с Олегом Попеску ( "Олег Ренийский"), который контролирует криминальный "бизнес" на территории Бессарабии.

  • Напомним, 2018 органы власти дважды выдворяли из Украины мафиози Дато Агжабединського (настоящее имя - Джавид Ильтизам оглы Мамедов).
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