В Трускавце поймали "коронованного" в Греции "вора в законе"

8 июля, 2018, 17:56

6 июля, сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области при содействии Департамента стратегических разработок Национальной полиции Украины разоблачили и задержали так называемого вора в законе, 33-летнего иностранца, известного в криминальных кругах под кличкой Дато Агжабединский, "коронованного" в Греции

Главаря преступной группировки, нарушевшего запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины, передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

По открытым данным, настоящее имя Дато Агджабединского - Джавид Ильтизам оглы Мамедов.

Родился он 14 марта 1985 года в Агджабеди (Азербайджан).