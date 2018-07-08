В Трускавце поймали "коронованного" в Греции "вора в законе"
Главаря преступной группировки, нарушевшего запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины, передает отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.
По открытым данным, настоящее имя Дато Агджабединского - Джавид Ильтизам оглы Мамедов.
Родился он 14 марта 1985 года в Агджабеди (Азербайджан).
- Как заявлял в октябре 2016 первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, криминальными авторитетами, действующими на территории Украины, управляют российские спецслужбы.
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