 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Трускавце поймали "коронованного" в Греции "вора в законе"


фото: primecrime.ru
6 июля, сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области при содействии Департамента стратегических разработок Национальной полиции Украины разоблачили и задержали так называемого вора в законе, 33-летнего иностранца, известного в криминальных кругах под кличкой Дато Агжабединский, "коронованного" в Греции

Главаря преступной группировки, нарушевшего запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины, передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

По открытым данным, настоящее имя Дато Агджабединского - Джавид Ильтизам оглы Мамедов.

Родился он 14 марта 1985 года в Агджабеди (Азербайджан).

  • Как заявлял в октябре 2016 первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, криминальными авторитетами, действующими на территории Украины, управляют российские спецслужбы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2018 воскресенье

7 июля, 2018 суббота

больше новостей

8 июля, 2018 воскресенье

7 июля, 2018 суббота

6 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать