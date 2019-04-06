Конгрессмены подали на Трампа в суд из-за нарушения конституции

6 апреля, 2019, 15:26

Члены Палаты представителей подали в суд на президента США Дональда Трампа за нецелевое использование средств на строительство стены с Мексикой

Об этом говорится в заявлении спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает "Укринформ".

Палата представителей США, контролируемая демократами, подала в суд на Дональда Трампа, обвинив его в сделке с нецелевым выделением денег на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Укринформ.

"Сегодня Палата представителей принимает повторные меры в защиту Конституции от наглого наступления президента, а также на защиту нашей демократии", - говорится в заявлении.

Обращается внимание, что решение президента Трампа о введении чрезвычайного положения для получения денег на строительство стены является прямым нарушением положений конституции США, касающихся ассигнований.

Отмечается, что конституция США устанавливает исключительную власть Конгресса над выделением федеральных средств.

"Конгресс имеет почетную ответственность защищать свои исключительные конституционные права и нашу систему сдержек и противовесов. На кону стоит целостность наших демократических институтов. Мы не позволим президенту пренебрегать конституцией", - отмечается в документе.