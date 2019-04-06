Конгрессмены подали на Трампа в суд из-за нарушения конституции
Об этом говорится в заявлении спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает "Укринформ".
Палата представителей США, контролируемая демократами, подала в суд на Дональда Трампа, обвинив его в сделке с нецелевым выделением денег на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Укринформ.
"Сегодня Палата представителей принимает повторные меры в защиту Конституции от наглого наступления президента, а также на защиту нашей демократии", - говорится в заявлении.
Обращается внимание, что решение президента Трампа о введении чрезвычайного положения для получения денег на строительство стены является прямым нарушением положений конституции США, касающихся ассигнований.
Отмечается, что конституция США устанавливает исключительную власть Конгресса над выделением федеральных средств.
"Конгресс имеет почетную ответственность защищать свои исключительные конституционные права и нашу систему сдержек и противовесов. На кону стоит целостность наших демократических институтов. Мы не позволим президенту пренебрегать конституцией", - отмечается в документе.
- Напомним, в конце марта Министерство обороны США позволило использовать $ 1 млрд на строительство 91-километрового участка стены на границе с Мексикой. Это первые выделенные средства на стену с Мексикой в рамках чрезвычайного положения, введенного Трампом для получения средств на барьеры на границе.
- 5 апреля президент США Дональд Трамп отказался от идеи немедленного закрытия границы с Мексикой.
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