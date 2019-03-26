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Пентагон выделил миллиард долларов на стену Трампа


фото: REUTERS
В понедельник, 25 марта, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.

"Сегодня исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан уполномочил командующего инженерным корпусом армии США приступить к планированию и выполнению программы стоимостью 1 млрд долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США протяженностью 57 миль (около 91 км), улучшения дорог и установки освещения в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).

Как отмечает CNN, это первый миллиард долларов, выделенный президенту США Дональду Трампу на строительство "мексиканской стены".

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