Пентагон выделил миллиард долларов на стену Трампа
Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.
"Сегодня исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан уполномочил командующего инженерным корпусом армии США приступить к планированию и выполнению программы стоимостью 1 млрд долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", - говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США протяженностью 57 миль (около 91 км), улучшения дорог и установки освещения в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).
Как отмечает CNN, это первый миллиард долларов, выделенный президенту США Дональду Трампу на строительство "мексиканской стены".
- Напомним, ранее американский президент в очередной раз призвал остановить преступность на южной границе США.
- По словам Трампа, американцы начали осознавать кризис на границе. По мнению американского лидера, демократы, которых он назвал "партией открытых границ и криминала", не хотят обезопасить границу.
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