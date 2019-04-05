Трамп передумал закрывать границу с Мексикой, - СМИ

"Глава Белого дома после консультаций с советниками по экономическим вопросам и законодателями отказался от закрытия границы. Они объяснили Трампу , что в таком случае США и Мексика столкнутся с огромными экономическими рисками. В частности, на американскую экономику ждет сильный удар, если такое решение будет принято" , - пишет издание.

В то же время Трамп пригрозил наложить пошлины на импорт мексиканских автомобилей, если Мексика не преодолеет проблемы наркотрафика и мигрантов, из-за чего, собственно и возникла идея закрытия границы. Глава Белого дома дал власти Мексики год на решение этих проблем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что закроет южную границу США, если не сможет достичь соглашения с Конгрессом о принятии строгих иммиграционных законов.