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Зеленский приехал сдавать анализы на бывшем Мерседесе Коломойского, - Арьев


фото: Facebook Володимир Ар'єв
Владимир Зеленский приехал в медицинское учреждение сдавать анализы на бывшей машине Игоря Коломойского

Об этом заявил в Facebook народный депутат от БПП Владимир Арьев.

"И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы:

Модель: MERCEDES-BENZ S 600

Номерные знаки: АА 2531 И

Год выпуска: 2003

№ кузова: WDВ2201761А366372

владельцы:

С 28.10.2017: Миндич Тимур Михайлович, куратор медиабизнес в группе Приват.

С 23.03.2017 до 27.10.2017 года владелец: Коломойский ", - написал Арьев.

Напомним. в пятницу, 5 апреля, кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами.

Ранее журналисты рассказывали , что личный охранник Коломойского теперь работает на Зеленского

 

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