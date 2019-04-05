Зеленский приехал сдавать анализы на бывшем Мерседесе Коломойского, - Арьев
5 апреля, 2019, 13:40
Владимир Зеленский приехал в медицинское учреждение сдавать анализы на бывшей машине Игоря Коломойского
Об этом заявил в Facebook народный депутат от БПП Владимир Арьев.
"И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы:
Модель: MERCEDES-BENZ S 600
Номерные знаки: АА 2531 И
Год выпуска: 2003
№ кузова: WDВ2201761А366372
владельцы:
С 28.10.2017: Миндич Тимур Михайлович, куратор медиабизнес в группе Приват.
С 23.03.2017 до 27.10.2017 года владелец: Коломойский ", - написал Арьев.
Напомним. в пятницу, 5 апреля, кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами.
Ранее журналисты рассказывали , что личный охранник Коломойского теперь работает на Зеленского
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