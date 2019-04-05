WBA опровергла информацию о назначении Кличко на высокую должность
5 апреля, 2019, 12:27
Всемирная боксерская ассоциация опровергла информацию о назначении украинца Владимира Кличко на должность советника президента организации Жилберто Мендосы
Об этом сообщает iSport.ua со ссылкой на пресс-службу WBA .
"Несколько дней назад президент Мендоса назначил новый совет правления. Возможно, поэтому возникло небольшое недоразумение относительно роли Владимира Кличко. Мы хотели бы уточнить, что Кличко - верный друг нашей организации, но он не входит в структуру WBA. Кличко не директор, не советник и не сотрудник организации ", - заявили в WBA.
- 3 апреля сообщалось, что легендарного украинского боксера Владимира Кличко назначили консультантом президента WBA Хильберто Мендоса.
- Напомним, 2 апреля стало известно, что британский тяжеловес Дэвид Прайс хочет стать первым соперником Владимира Кличко после восстановления украинцем карьеры.
- Бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер отреагировал на слухи о возвращении украинского боксера на ринг
- Стримингова компания DAZN предложила Владимиру Кличко контракт на $ 40 млн за возвращение в бокс.
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