WBA опровергла информацию о назначении Кличко на высокую должность

5 апреля, 2019, 12:27

Всемирная боксерская ассоциация опровергла информацию о назначении украинца Владимира Кличко на должность советника президента организации Жилберто Мендосы

Об этом сообщает iSport.ua со ссылкой на пресс-службу WBA .

"Несколько дней назад президент Мендоса назначил новый совет правления. Возможно, поэтому возникло небольшое недоразумение относительно роли Владимира Кличко. Мы хотели бы уточнить, что Кличко - верный друг нашей организации, но он не входит в структуру WBA. Кличко не директор, не советник и не сотрудник организации ", - заявили в WBA.