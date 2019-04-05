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WBA опровергла информацию о назначении Кличко на высокую должность


фото: twitter
Всемирная боксерская ассоциация опровергла информацию о назначении украинца Владимира Кличко на должность советника президента организации Жилберто Мендосы

Об этом сообщает iSport.ua со ссылкой на пресс-службу WBA .

"Несколько дней назад президент Мендоса назначил новый совет правления. Возможно, поэтому возникло небольшое недоразумение относительно роли Владимира Кличко. Мы хотели бы уточнить, что Кличко - верный друг нашей организации, но он не входит в структуру WBA. Кличко не директор, не советник и не сотрудник организации ", - заявили в WBA.

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