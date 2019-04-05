В "Олимпийском" открыли для экскурсий комнаты допинг-контроля
5 апреля, 2019, 18:06
НСК "Олимпийский" меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля
Об этом говорится на сайте "Олимпийского".
Отмечается, что экскурсии проводятся ежедневно (за исключением дней матчей) в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.
Продолжительность экскурсии - 1 час.
Стоимость тура:
- 40* - 50 грн - детский билет;
- 80* - 100 грн - взрослый билет.
- * - стоимость групповой экскурсии.
Обновленный маршрут НСК "Олимпийским" будет доступен только в течение 10 дней: с 6 по 15 апреля.
Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".
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