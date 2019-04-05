В "Олимпийском" открыли для экскурсий комнаты допинг-контроля

5 апреля, 2019, 18:06

НСК "Олимпийский" меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля

Об этом говорится на сайте "Олимпийского".

Отмечается, что экскурсии проводятся ежедневно (за исключением дней матчей) в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

Продолжительность экскурсии - 1 час.

Стоимость тура:

40* - 50 грн - детский билет;

80* - 100 грн - взрослый билет.

* - стоимость групповой экскурсии.

Обновленный маршрут НСК "Олимпийским" будет доступен только в течение 10 дней: с 6 по 15 апреля.

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".