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В "Олимпийском" открыли для экскурсий комнаты допинг-контроля


фото: nsc-olimpiyskiy
НСК "Олимпийский" меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля

Об этом говорится на сайте "Олимпийского".

Отмечается, что экскурсии проводятся ежедневно (за исключением дней матчей) в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

Продолжительность экскурсии - 1 час.

Стоимость тура:

  • 40* - 50 грн - детский билет;
  • 80* - 100 грн - взрослый билет.
  • * - стоимость групповой экскурсии.

Обновленный маршрут НСК "Олимпийским" будет доступен только в течение 10 дней: с 6 по 15 апреля.

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".

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