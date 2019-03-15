У Коноплянки после позорного поражения в Лиге чемпионов сменился тренер
15 марта, 2019, 15:42
Команда украинского футболиста Евгения Коноплянки "Шальке" уволила Доменико Тедеско и назначила новым главным тренером Хуба Стевенса
Об этом сообщает "Шальке" в twitter.
Стевенс будет тренировать "Шальке" до конца сезона 2018/19. 65-летний голландец заменил на посту главного тренера немецкого клуба Доменико Тедеско, который руководил командой с лета 2017 года. Итальянец был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0: 7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коноплянка в нынешнем сезоне сыграл за "Шальке" 18 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Friday's schedule:- FC Schalke 04 (@ s04_en) 15 марта 2019 г.
Press conference with Huub #Stevens , Mike # Büskens & Jochen #Schneider at 12:30 CET
Final training before # S04RBL # s04 pic.twitter.com/BN3fCakgog
- Напомним, 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов результативная передача Александра Зинченко помогла "Манчестер Сити" разгромить "Шальке" с Евгением Коноплянкой в составе.
- Из-за этого поражения Евгений Коноплянка стал с "Шальке" соавтором антирекорда Лиги чемпионов.
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