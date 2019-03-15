//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Коноплянки после позорного поражения в Лиге чемпионов сменился тренер


фото: twitter.com/s04
Команда украинского футболиста Евгения Коноплянки "Шальке" уволила Доменико Тедеско и назначила новым главным тренером Хуба Стевенса

Об этом сообщает "Шальке" в twitter.

Стевенс будет тренировать "Шальке" до конца сезона 2018/19. 65-летний голландец заменил на посту главного тренера немецкого клуба Доменико Тедеско, который руководил командой с лета 2017 года. Итальянец был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0: 7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Коноплянка в нынешнем сезоне сыграл за "Шальке" 18 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать