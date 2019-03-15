У Коноплянки после позорного поражения в Лиге чемпионов сменился тренер

15 марта, 2019, 15:42

Команда украинского футболиста Евгения Коноплянки "Шальке" уволила Доменико Тедеско и назначила новым главным тренером Хуба Стевенса

Об этом сообщает "Шальке" в twitter.

Стевенс будет тренировать "Шальке" до конца сезона 2018/19. 65-летний голландец заменил на посту главного тренера немецкого клуба Доменико Тедеско, который руководил командой с лета 2017 года. Итальянец был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0: 7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Коноплянка в нынешнем сезоне сыграл за "Шальке" 18 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.