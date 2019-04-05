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Сделал больше, чем кто-либо. Волкер высказался о роли Порошенко в реформах

Действующий президент Украины Петр Порошенко сделал больше реформ, чем кто-либо за последние 20 лет

Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в эфире американского телеканала PBS, передает 112 Украина.

"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу (комик Владимир Зеленский, - ред.) Хотят ли украинцы кого-то, кто (как действующий президент Украины Петр Порошенко, - ред.) возможно, разочаровал их в каком-то отношении, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?" - сказал он.

 

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