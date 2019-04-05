"Нафтогаз" не смог отсудить у правительства 6,6 млрд грн

5 апреля, 2019, 13:38

Хозяйственный суд Киева отказал "Нафтогазу Украины" во взыскании 6,6 млрд грн из Кабинета министров в качестве компенсации за поставку газа населению по цене ниже рыночной

Решение было принято коллегией судей во главе с Викторией Джарты еще 28 февраля, но обнародовали его в судебном реестре в конце марта, передает Lb.ua .

1 октября 2015 Кабинет министров принял постановление №758, которым утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. При этом правительство не определил источники и порядок компенсации субъектам, на которых возложены эти спецзобовьязання.

Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный админсуд Киева признали бездействие правительства противоправным, в связи с чем "Нафтогаз" в октябре 2018 подал иск на правительство по компенсации 6,634 млрд гривен упущенной выгоды за 4 квартал 2015 года.

Однако сторона защиты заявила, что упущенная выгода должна базироваться на документах, которые безоговорочно подтверждают реальную возможность получения потерпевшим субъектом хозяйствования денежных сумм. По мнению Кабмина, никаких документов финансово-хозяйственной отчетности НАК, которые отражали бы реальные убытки компании в связи с применением к ней положения №758 истец не предоставил.

Рассмотрев материалы дела, суд решил отказать в удовлетворении иска НАК к правительству. Коллегия решила, что нарушено императивное право стороны на получение материальной компенсации не может быть интерпретировано как причинение вреда.

У "Нафтогаза" есть право на апелляцию.