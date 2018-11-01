 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине от 1 ноября газ для населения подорожал на 23%


фото: kirovograd24
В Украине с четверга, 1 ноября, начала действовать новая, увеличенная на 23%, цена на газ для населения

Такое решение было принято Кабинетом министров во время внеочередного заседания 19 октября, передает Еспресо.TV.

Согласно правительственному постановлению, цена на природный газ повышена на 23,5 % и теперь она будет составлять до 8550 грн за тысячу кубометров.

По словам премьера Владимира Гройсмана, это было непростое решение, ведь пришлось работать ради достижения компромисса. Он напомнил, что у Украины есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательство по выравниванию цены на газ было принято еще в 2008 году.

В тот же день МВФ объявил о новом транше для Украины объемом $4 млрд.

  • Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября. Переговоры с представителями фонда относительно выполнения условий для предоставления дальнейшего финансирования, касались тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
  • Позже эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус рассказал, что ждет украинцев после повышения цены на газ.
  • Зато, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, после повышения цены на газ для населения правительство не имеет опасений относительно неплатежей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать