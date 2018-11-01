В Украине от 1 ноября газ для населения подорожал на 23%
1 ноября, 2018, 15:57
В Украине с четверга, 1 ноября, начала действовать новая, увеличенная на 23%, цена на газ для населения
Такое решение было принято Кабинетом министров во время внеочередного заседания 19 октября, передает Еспресо.TV.
Согласно правительственному постановлению, цена на природный газ повышена на 23,5 % и теперь она будет составлять до 8550 грн за тысячу кубометров.
По словам премьера Владимира Гройсмана, это было непростое решение, ведь пришлось работать ради достижения компромисса. Он напомнил, что у Украины есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательство по выравниванию цены на газ было принято еще в 2008 году.
В тот же день МВФ объявил о новом транше для Украины объемом $4 млрд.
- Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября. Переговоры с представителями фонда относительно выполнения условий для предоставления дальнейшего финансирования, касались тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
- Позже эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус рассказал, что ждет украинцев после повышения цены на газ.
- Зато, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, после повышения цены на газ для населения правительство не имеет опасений относительно неплатежей.
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