В Украине от 1 ноября газ для населения подорожал на 23%

1 ноября, 2018, 15:57

В Украине с четверга, 1 ноября, начала действовать новая, увеличенная на 23%, цена на газ для населения

Такое решение было принято Кабинетом министров во время внеочередного заседания 19 октября, передает Еспресо.TV.

Согласно правительственному постановлению, цена на природный газ повышена на 23,5 % и теперь она будет составлять до 8550 грн за тысячу кубометров.

По словам премьера Владимира Гройсмана, это было непростое решение, ведь пришлось работать ради достижения компромисса. Он напомнил, что у Украины есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательство по выравниванию цены на газ было принято еще в 2008 году.

В тот же день МВФ объявил о новом транше для Украины объемом $4 млрд.