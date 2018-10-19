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МВФ объявил о новом транше для Украины объемом $4 млрд

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли нового соглашения о кредите на $4 млрд

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

"Новая программа stand-by с востребованным доступом к SBR 2,8 млрд (эквивалент 3,9 млрд долларов) станет основой для экономической политики властей в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование сможет способствовать фискальной консолидации и снижению уровня инфляции, а также продолжению реформ, в частности тех, что направлены на укрепление налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

Эта сделка еще должна быть утверждена менеджментом МВФ и одобрена советом директоров валютного фонда.

В сообщении отдельно отмечается, что рассмотрение соглашения советом директоров ожидается в следующем году после одобрения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.

Отметим, что МВФ принял положительное решение о предоставлении кредита сразу после повышение правительством цены на газ - одно из условий, которые Украина должна выполнить для получения очередного транша. Изначально речь на переговорах шла о транше в $1млрд.

  • Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября. Переговоры с представителями фонда относительно выполнения условий для предоставления дальнейшего финансирования касались тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
  • В эту пятницу, 19 октября, Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года.
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