МВФ объявил о новом транше для Украины объемом $4 млрд
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.
"Новая программа stand-by с востребованным доступом к SBR 2,8 млрд (эквивалент 3,9 млрд долларов) станет основой для экономической политики властей в 2019 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование сможет способствовать фискальной консолидации и снижению уровня инфляции, а также продолжению реформ, в частности тех, что направлены на укрепление налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.
Эта сделка еще должна быть утверждена менеджментом МВФ и одобрена советом директоров валютного фонда.
В сообщении отдельно отмечается, что рассмотрение соглашения советом директоров ожидается в следующем году после одобрения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.
Отметим, что МВФ принял положительное решение о предоставлении кредита сразу после повышение правительством цены на газ - одно из условий, которые Украина должна выполнить для получения очередного транша. Изначально речь на переговорах шла о транше в $1млрд.
- Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября. Переговоры с представителями фонда относительно выполнения условий для предоставления дальнейшего финансирования касались тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
- В эту пятницу, 19 октября, Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен