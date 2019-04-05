Порошенко наградил украинских моряков, захваченных Россией

5 апреля, 2019, 17:45

Об этом говорится в Тwitter президента.

"В Одесской области наградил украинских военнослужащих, которые сегодня находятся в плену РФ. Вручил награды их семьям, воспитавшим в них лучшие черты характера. От всей души желаю вашим сыновьям, братьям и мужьям быстрого возвращения. А нам всем - победы и мира в Украине" , - написал он.

По словам Порошенко, украинские военнопленные ведут себя стойко.

"Горд тем, как стойко ведут себя украинские военнопленные. Их мужественное поведение оценил весь мир. Глубоко благодарен их родителям, которые воспитали настоящих патриотов своей страны. Мы ежедневно ведем борьбу за то, чтобы они вернулись домой", - написал он.

Горд тем, как устойчиво ведут себя украинские военнопленные. Их мужественное поведение оценил весь мир.



Глубоко благодарен их родителям, которые воспитали настоящих патриотов своей страны. Мы ежедневно ведем борьбу за то, чтобы они вернулись домой. pic.twitter.com/6F3nrEVP3v - Петр Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.