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Порошенко наградил украинских моряков, захваченных Россией


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко наградил украинских моряков, которые находятся в плену у России

Об этом говорится в Тwitter президента.

"В Одесской области наградил украинских военнослужащих, которые сегодня находятся в плену РФ. Вручил награды их семьям, воспитавшим в них лучшие черты характера. От всей души желаю вашим сыновьям, братьям и мужьям быстрого возвращения. А нам всем - победы и мира в Украине" , - написал он.

По словам Порошенко, украинские военнопленные ведут себя стойко.

"Горд тем, как стойко ведут себя украинские военнопленные. Их мужественное поведение оценил весь мир. Глубоко благодарен их родителям, которые воспитали настоящих патриотов своей страны. Мы ежедневно ведем борьбу за то, чтобы они вернулись домой", - написал он.

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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