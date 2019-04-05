//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Фонсека рассказал, сыграет ли Марлос с "Динамо"


фото: Reuters
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, выйдет ли на поле в кубковом матче с "Динамо" лидер команды Марлос

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

"Марлос находился не в лучших кондициях для матча с" Александрией ", и мы решили оставить его на скамейке запасных. В течение этого сезона у него были некоторые проблемы, к сожалению, после сборной они усложнились. Прилагаем все усилия, чтобы восстановить его в" Динамо ". Посмотрим, удастся. Не секрет, что наш состав не будет сильно отличаться от того, что вы обычно видели в этом году. Осознаем, что нас ждет сложный поединок, и хотим выпустить на поле лучших", - сказал португалец.

  • Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос рискует пропустить четвертьфинал Кубка Украины против киевского "Динамо".
  • Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинал Кубка Украины с "Шахтером".
  • Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о недостатках «Динамо» накануне встречи соперников в четвертьфинале Кубка Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать