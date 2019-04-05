Фонсека рассказал, сыграет ли Марлос с "Динамо"

5 апреля, 2019, 13:42

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, выйдет ли на поле в кубковом матче с "Динамо" лидер команды Марлос

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

"Марлос находился не в лучших кондициях для матча с" Александрией ", и мы решили оставить его на скамейке запасных. В течение этого сезона у него были некоторые проблемы, к сожалению, после сборной они усложнились. Прилагаем все усилия, чтобы восстановить его в" Динамо ". Посмотрим, удастся. Не секрет, что наш состав не будет сильно отличаться от того, что вы обычно видели в этом году. Осознаем, что нас ждет сложный поединок, и хотим выпустить на поле лучших", - сказал португалец.