Погибших вчера бойцов ООС Червону и Милютина наградят посмертно

3 апреля, 2019, 15:06

Украинских бойцов Яну Червону и Александра Милютина, которые погибли 2 апреля вблизи Новозвановка, наградят посмертно

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook .

"С целью охвата с флангов нашего батальонного района обороны вблизи Новозвановка, противник после полудня при поддержке минометов калибра 120 мм и 82 мм начал выдвижение двух групп пехоты в полосу обеспечения", - сообщил представитель пресс-центра Алексей Жуганов.

Отмечается, что младший сержант Александр Милютин и старший солдат Яна Червона, которые были на взводному опорном пункте, вместе с товарищами открыли огонь по вражеской пехоте со станковой противотанкового гранатомета и пулемета.

"Враг понес потери и был вынужден отступить. В то же время, с целью обеспечения отступления, противник продолжал применения минометов калибра 120 мм. Одна из вражеских мин оборвала жизни наших героев", - добавил он.

За мужество и героизм младший сержант Милютин и старший солдат Червона будут представлены к наградам (посмертно), отметили в пресс-сцентри ООС.

Кроме того, сообщается о двух раненых украинских воинов. Это Владимир Отинов (защищал Авдеевку) и Сергей Мозговой (защищал Попасную). Отинову оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали. Его состояние здоровья удовлетворительное, жизни ничто не угрожает. Мозгового был доставлен в ближайшую больницу. Угрозы для его жизни нет. Их обоих будет подано к награждению.