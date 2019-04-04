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"Свистите, если что": Притула прокомментировал дебаты Порошенко и Зеленского


фото: Скріншоти з відео кандидатів
Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула прокомментировал анонсированные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

В частности, телеведущий написал, что будет на гастролях до 17 апреля, но в другие дни может поработать модератором на дебатах на безвозмездной основе.

"Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский", я знаю. Свистите, если что. UPD. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!" - написал Притула.

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