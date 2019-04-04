"Свистите, если что": Притула прокомментировал дебаты Порошенко и Зеленского

4 апреля, 2019, 11:08

Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

В частности, телеведущий написал, что будет на гастролях до 17 апреля, но в другие дни может поработать модератором на дебатах на безвозмездной основе.

"Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский", я знаю. Свистите, если что. UPD. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!" - написал Притула.