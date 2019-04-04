"Свистите, если что": Притула прокомментировал дебаты Порошенко и Зеленского
4 апреля, 2019, 11:08
Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула прокомментировал анонсированные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского
Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.
В частности, телеведущий написал, что будет на гастролях до 17 апреля, но в другие дни может поработать модератором на дебатах на безвозмездной основе.
"Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский", я знаю. Свистите, если что. UPD. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!" - написал Притула.
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский" .
- В НСК "Олимпийский" заявили, что Владимир Зеленский не обращался к ним по поводу проведению в спорткомплексе дебатов перед вторым туром выборов.
- Ночью 4 апреля Порошенко записал видеообращение, в котором согласился на дебаты на стадионе .
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