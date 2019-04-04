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"Никакого отчаяния": Тимошенко поблагодарила украинцев за поддержку и показала, как играет в пинг-понг на каблуках


фото: REUTERS
Юлия Тимошенко поблагодарила украинцев за голоса на президентских выборах

Соответствующее сообщение она сделала в Facebook.

"Никакого отчаяния, никаких сомнений и колебаний. Мы очень нужны сегодня нашей родной, нашей лучшей в мире Украине. И она нам нужна - сильная, красивая, независимая, демократическая", - рассказала Тимошенко.

Вместе с сообщением Юлия Владимировна обнародовала видео, на котором играет в пинг-понг.

Напомним, что на президентских выборах Юлия Тимошенко набрала 13,40% - 2 532 320 голосов и заняла третье место.

 

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