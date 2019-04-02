"Динамо" лишится еще одного бразильского футболиста
2 апреля, 2019, 16:30
Киевский футбольный клуб "Динамо" собирается продать бразильскому "Сан-Паулу" Витора Буэно
Об этом написал бразильский журналист Ренато Нуньо, сообщает Dynamo.kiev.ua.
По данным журналиста, Буэно очень близок к переходу в "Сан-Паулу". Свое слово должен сказать и "Сантос", которому принадлежит контракт Буэно. В любом случае, судьба игрока должна определиться до конца текущих суток, когда и закрывается трансферное окно в Бразилии.
Витор Буэно перешел в "Динамо" на правах аренды летом прошлого года в качестве части компенсации трансфера Дерлиса Гонсалоса в "Сантос". Однако Буэно в Киеве не прижился, проведя в течение сезона лишь три матча и получив в них в сумме менее 90 игровых минут.
- Футбольный клуб "Динамо" решил продать бразильского полузащитника Че Че в "Сан-Паулу".
- Защитник "Динамо" Александар Пантич, который перебрался в испанский "Кадис" на правах аренды, получил травму на тренировке.
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